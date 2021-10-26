Ковид против гриппа. В США идет война вирусов

Количество случаев гриппа упало до невиданного ранее минимума в Соединенных Штатах. Почему так происходит, изучала австралийская исследовательская группа. Она опубликовала результаты своих наблюдений в специализированном журнале Nature Reviews.

Ограничения на пандемию COVID-19, кажется, «отменили». По мнению ученых, один из основных штаммов гриппа мог вымереть из-за отсутствия людей, которых он мог бы заразить. Например, грипп B — один из четырех штаммов, регулярно включаемых в ежегодные прививки от гриппа. Но с 2019 года он практически не встречается. Об этом сообщает портал medicalxpress.com.

За последний сезон гриппа официальным органам здравоохранения США было сообщено только о 31 случае подозрения на грипп B. Но точных результатов так и не было получено.

Исследователи отметили, что грипп B всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. И он не развивается столь же энергично, как другие. Видимо, эти факторы, а также режим самоизоляции, действовавший в Америке, способствовали подавлению штамма.

Однако эпидемиологи призывают не расслабляться — потребуется больше времени, чем один сезон, чтобы определить, действительно ли штамм «вымер».

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если это так, то это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем. Скептики же указывают на периодичный и волнообразный характер распространения вирусных инфекций.

О пользе прививок, но уже не от коронавирусной инфекции, а от гриппа, говорят и в США.

По мнению ученых, если люди сделают прививку от гриппа в этом году и будут придерживаться таких мер защиты от COVID, как ношение маски и социальное дистанцирование, есть шанс, что штамм гриппа В исчезнет навсегда. Это был бы прорыв в мировой вирусологии.

Как рассказывала Gazeta.SPb, В США обсуждают вопрос вакцинации детей от 5 до 11 лет. В случае положительного решения в Штатах запустят национальную кампанию вакцинации детей младшего возраста от COVID-19.

Это значит, что аптеки и медицинские учреждения в каждом штате могут делать прививки от COVID-19 детям. При этом уточняется, что в этих случаях следует использовать только дозы, приготовленные и упакованные специально для детей.