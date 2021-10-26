Моргенштерн извинился за слова про День Победы

Моргенштерн считает, что просто честно признался, что понимает, а его слова вырвали из контекста. Фото: скриншот instagram

Моргенштерн считает, что просто честно признался, что понимает, а его слова вырвали из контекста. Фото: скриншот instagram

Рэпер Моргенштерн извинился за слова про День Победы. Об этом он поделился у себя в соцсетях.

Он отметил, что хочет извиниться перед всеми, кого задели его слова про День Победы. Музыкант обратил внимание, что не умалял значимость события. Он считает, что просто честно признался, что понимает, а его слова вырвали из контекста. Об этом он сообщил в историях в Instagram.

Моргенштерн добавил, что в своем интервью журналистке Ксении Собчак он говорил не только о том, что на празднование Дня Победы тратится очень много денег, но и желал России новых достижений в технологиях и покорении космоса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна про Великую Отечественную войну, отметив, что знаменитые должны отвечать за свои слова.