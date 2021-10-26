СК проверит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона

СК проверит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона
Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении рэпера главе московского управления ведомства Андрею Стрижову. Фото: скриншот Instagram

Следственный комитет России проверит рэпера Моргенштерна после его слов о праздновании Дня Победы.

СК заинтересовался возможным нарушением закона в высказывании рэпера. В ведомство обратились ветераны. Они уверены, что слова Моргенштерна оскорбляют историческую память защитников страны, воевавших и погибших в 1941-1945 годах. Об этом сообщает СК.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении рэпера главе московского управления ведомства Андрею Стрижову.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рэпер Моргенштерн извинился за слова про День Победы. Об этом он поделился у себя в соцсетях. Он отметил, что хочет извиниться перед всеми, кого задели его слова про День Победы. Музыкант обратил внимание, что не умалял значимость события. Он считает, что просто честно признался, что понимает, а его слова вырвали из контекста.

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