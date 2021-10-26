Полиция задержала депутата Приозерска по обвинению в крупном мошенничестве

В Ленинградской области депутату Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом стало известно 26 октября. Следственный комитет продолжает расследование хищений со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе на общую сумму более 11 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, установлено, что помимо ранее привлеченных к ответственности лиц из числа руководства муниципального унитарного предприятия и нескольких индивидуальных предпринимателей, к делу причастны и сотрудники районной администрации.

Так, была установлена причастность депутата Приозерска. Мужчину задержали, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновники Приозерского района ответят за отказ сироте в жилье.