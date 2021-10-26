Полиция задержала депутата Приозерска по обвинению в крупном мошенничестве

Полиция задержала депутата Приозерска по обвинению в крупном мошенничестве
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Ленинградской области депутату Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом стало известно 26 октября. Следственный комитет продолжает расследование хищений со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе на общую сумму более 11 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, установлено, что помимо ранее привлеченных к ответственности лиц из числа руководства муниципального унитарного предприятия и нескольких индивидуальных предпринимателей, к делу причастны и сотрудники районной администрации.

Так, была установлена причастность депутата Приозерска. Мужчину задержали, подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновники Приозерского района ответят за отказ сироте в жилье.

ГСУ СК России по Ленобласти задержание мошенничество в особо крупном размере


 

Новости партнеров
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция задержала депутата Приозерска по обвинению в крупном мошенничестве
В ГАТИ рассказали дорожных ограничениях в Петербурге с 27 по 30 октября
В Петербурге объявили конкурс на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву
Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского
СК проверит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное ...
Спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина
В Петербурге за сутки привились 17,5 тысяч человек
Станцию «Зенит» откроют для пассажиров 29 октября