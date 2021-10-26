В ночь на среду в Петербурге ожидаются дожди и +7 градусов

В ночь на среду в Петербурге ожидаются дожди и +7 градусов
Будет дождливо, но тепло. Фото: pixabay

В середине рабочей недели жителей Северной столицы ожидают дожди.

В ночь на среду, 26 октября, температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов, в дневное время потеплеет до +9. Ночью пройдут осадки, местами небольшие, днем местами небольшой дождь.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», умеренный ветер будет дуть с юго-запада, запада.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская дамба полностью готова к зиме. В городе были проведены плановые испытания гидромеханического и электронного оборудования судопропускного сооружения С-2.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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