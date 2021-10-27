В среду в Пулково задержали два авиарейса

В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В среду, 27 октября, два рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Антальи и Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Самолет авиакомпании «АЗУР эйр» должен был улететь из Петербурга в Анталью в 7:15, но вылет перенесли на 7:55.

Также в Пулково придется посидеть пассажирам рейса авиакомпании Pegas Fly до Нижнего Новгорода. Самолет отправится не в 10:15, а в 15:00.

Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран.