В среду в Пулково задержали два авиарейса

В среду в Пулково задержали два авиарейса
В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В среду, 27 октября, два рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Антальи и Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Самолет авиакомпании «АЗУР эйр» должен был улететь из Петербурга в Анталью в 7:15, но вылет перенесли на 7:55.

Также в Пулково придется посидеть пассажирам рейса авиакомпании Pegas Fly до Нижнего Новгорода. Самолет отправится не в 10:15, а в 15:00.

Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В среду в Пулково задержали два авиарейса
В Петербурге впервые с конца июля от COVID умерло больше 70 человек
Мурашко назвал число привитых от гриппа россиян
Поклонники высмеяли Волочкову за фото в микротрусах
Путин поручил обеспечить перевод на удаленку людей старше 60 лет
ДТП с легковушками заблокировало проезд в Альпийском переулке
Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
Иномарки разбились ночью на перекрестке Дудко и Бабушкина