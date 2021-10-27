В среду в Пулково задержали два авиарейса

В среду, 27 октября, два рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Антальи и Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.
Самолет авиакомпании «АЗУР эйр» должен был улететь из Петербурга в Анталью в 7:15, но вылет перенесли на 7:55.
Также в Пулково придется посидеть пассажирам рейса авиакомпании Pegas Fly до Нижнего Новгорода. Самолет отправится не в 10:15, а в 15:00.
Остальные рейсы вылетят по расписанию. Причины задержек не указываются
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран.