Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
Активы Илона Маска составляют 271,3 млрд долларов. Фото: скриншот Instagram

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, сообщает 26 октября журналForbes.

На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, 25 октября, активы Маска составляют 271,3 млрд долларов.

Состояние американского предпринимателя увеличилось на $41,7 млрд с прошлой пятницы, 22 октября, благодаря резкому росту стоимости акций Tesla, сообщает Forbes. Большую часть состояния бизнесмена составляют акции именно этой компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что НАСА готова заплатить Маску 3 млрд долларов за подготовку ракеты к возвращению американцев на Луну впервые с 1972 года.

илон маск


 

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