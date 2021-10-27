Доктор Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа

Доктор Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа
Доктор считает, что коронавирус сильно поменяет людей. Фото: https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/

Телеведущий Евгений Комаровский заявил, что у гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при коронавирусе, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно.

«Нет ни одного симптома, который есть только при гриппе и никогда не будет при коронавирусной инфекции», — заявил он в эфире канала «Украина».

Он также отметил, что распространенные симптомы коронавируса — потеря обоняния и вкуса могут проявляться и при гриппе. По словам врача, на начальных стадиях заражения оба вируса почти не отличаются

«При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния», — сказал Комаровский.

С начала пандемии в России выявлено 8 316 019 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медики разработали несколько эффективных вакцин для взрослых, а сейчас создают детский препарат от коронавируса.

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