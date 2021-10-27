В Петербурге мужчина заявил, что взорвет дом на проспекте Энергетиков

В экстренные службы вчера, 26 октября, поступило сообщение от неизвестного с предупреждением о взрыве дома с помощью газа, после чего на место был направлен наряд полиции. Как стало известно Gazeta.Spb, в результате инцидента было выявлено ложное сообщение, и мужчину задержали «по горячим следам».

Накануне, 26 октября в 02:20, в службу 112 поступило сообщение от неизвестного. Он утверждал, что включил газ и собирается взорвать дом по адресу проспект Энергетиков 28 корпус 6.

На место происшествия сразу же отправились сотрудники правоохранительных органов. В 02:40 задержали мужчину по подозрению в совершении звонка о ложном взрыве. Он находился в своей квартире. По словам задержанного, он совершил звонок на почве ревности к жене.

Мужчину задержали и доставили в 52 отделение полиции по Красногвардейскому району. Против него уже составили протокол об административном правонарушении по статье «появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», так как мужчина не был трезв по прибытию органов.

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина уже был осужден за грабеж с испытательным сроком на три года. Также в 2019 году мужчине был назначен по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» на сумму 7000.

Gazeta.Spb.ru днем раньше писала , что в пятиэтажном доме в Набережных Челнах взорвался газ, в результате чего были разрушены 6 квартир. У следствия есть две версии почему это произошло: утечка газа, связанная с некачественным оказанием услуг по газоснабжению, либо неосторожные действия жильца.

Также в Балтийске Калининградской области произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате была госпитализирована пожилая женщина с отравлением. Чтобы спасти детей во время происшествия, их приходилось спускать из окон второго этажа.