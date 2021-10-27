В Московском и Фрунзенских районах работают комплексы нарушений ПДД

В Московском и Фрунзенских районах работают комплексы нарушений ПДД
В Московском и Фрунзенских районах работают комплексы нарушений ПДД. Фото: pixabay.com

Первые комплексы фиксации нарушений ПДД заработали в Московском и Фрунзенском районах Петербурга. За водителями будут тщательно следить камеры на пересечении Будапештской и улицы Димитрова, а также Краснопутиловской и Кубинской. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Первыми из 40 установленных в сентябре комплексов были запущены в действие именно камеры на юге города. На остальных 38 перекрестках, по словам ведомства, тоже скоро заработает такая система.

«Комплексы фиксируют различные нарушения правил проезда перекрёстка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости. В зависимости от сложности перекрёстка, различается и количество камер на нём — от 10 до 24», — заявили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Вся информация о нарушении ПДД будет поступать в Центр фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Летом в Петербурге подключили около 240 комплексов фиксации нарушений. По мнению правительства, с наблюдением камер, водители реже нарушают правила. С начала года комплексы зафиксировали уже более 6 млн нарушений ПДД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что только за сентябрь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на городских дорогах более 1 млн нарушений.

камеры фиксации нарушений комитет по информатизации и связи ленобласть нарушения новости СПб пдд транспорт


 

Новости партнеров
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Московском и Фрунзенских районах работают комплексы нарушений ПДД
В Петербурге мужчина заявил, что взорвет дом на проспекте Энергетиков
Полиция ищет компанию, обстрелявшую автобус на улице Бабушкина
Мародеры украли ценные скульптуры из дома Чубакова после пожара
Лучше всего перед сном есть арахисовое масло
Следственный комитет проверит картину петербургского художника на предмет ...
Иномарка снесла ограждение и зацепила в светофор на Искровском
Вирусологи объяснили, почему в России не сформировался коллективный иммунитет