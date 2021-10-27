В Московском и Фрунзенских районах работают комплексы нарушений ПДД

Первые комплексы фиксации нарушений ПДД заработали в Московском и Фрунзенском районах Петербурга. За водителями будут тщательно следить камеры на пересечении Будапештской и улицы Димитрова, а также Краснопутиловской и Кубинской. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Первыми из 40 установленных в сентябре комплексов были запущены в действие именно камеры на юге города. На остальных 38 перекрестках, по словам ведомства, тоже скоро заработает такая система.

«Комплексы фиксируют различные нарушения правил проезда перекрёстка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости. В зависимости от сложности перекрёстка, различается и количество камер на нём — от 10 до 24», — заявили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Вся информация о нарушении ПДД будет поступать в Центр фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Летом в Петербурге подключили около 240 комплексов фиксации нарушений. По мнению правительства, с наблюдением камер, водители реже нарушают правила. С начала года комплексы зафиксировали уже более 6 млн нарушений ПДД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что только за сентябрь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на городских дорогах более 1 млн нарушений.