Хайп превыше искусства: Бузова со скандалом вернется на сцену МХАТа

Многие надеялись, что руководство театра одумается под давлением общественности, но, кажется, певица приносит неплохие доходы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова довольно разносторонняя личность: она то открывает ресторанный бизнес, то участвует в «Ледниковом периоде», то поет на многотысячную аудиторию. Все, за что берется артистка, она делает с большой радостью, но вот не всегда талантливо, считают многие.

Хейтеры терпели Бузову-фигуристку и Бузову-писательницу, а вот с Бузовой-актрисой общественность мириться не стала. Скандал из-за появления певицы на сцене МХАТа им. Горького в «Чудесном грузине» не утихал на протяжении всего минувшего лета и снова набирает обороты. Все дело в том, что очередной спектакль состоится 2 ноября и роль певицы кабаре Беллы Шанталь снова сыграет Бузова.

А ведь против ее появления на сцене выступали многие представители актерского сообщества. Артисты с образованием и многолетним опытом указывали на то, что Бузова не умеет ни петь, ни играть, но почему-то отнимает работу у перспективных молодых актеров. Худрука МХАТа Эдуарда Боякова в связи с этим обвинили в хайпе и жажде наживы.

Раздражение вызывают и заоблачные гонорары приглашенной звезды. Известно, что за свое выступление Бузова заработает около полумиллиона рублей – и это в то время, когда именитые актеры получают в несколько раз меньше. Напоминаем, что в среднем актерам столичных театров платят до 150 тысяч рублей в месяц – и это не так уж мало, пока не начинаешь сравнивать.

Во МХАТе, тем временем, не намерены прощаться с Бузовой. Театр не только готов щедро платить знаменитости, но и подстраиваться под ее плотный график. Бояков также заявлял, что ему нравится шумиха вокруг «Чудесного грузина» и возникший ажиотаж не может не радовать. Он не раз подчеркивал, что Бузова отлично справляется со своей ролью и никаких претензий к ней быть не может.

Сама артистка, привыкшая к критике по поводу и без, старается не обращать внимание на происходящее. Выступать в театре – мечта для певицы, от которой, кажется, она не готова отказываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова из-за локдауна перенесла сольный концерт.