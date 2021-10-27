Как работают экспресс-тесты на ковид и заменят ли они ПЦР

Когда срочно нужно узнать, заразились ли вы коронавирусом, на помощь придут экспресс-тесты. Однако к ним, как выяснилось, много вопросов. Gazeta.Spb собрала ответы на самые распространенные из них.

Как работает экспресс-тест?

В его основе – определение присутствие антигенов — белков, которые расположены на поверхности вируса. Биоматериал (мазок из носоглотки) берется с помощью специального зонда. После этого биоматериал помещается в специальный раствор, который затем отправляется в специальное окошко тест-кассеты.

Далее как в тесте на беременность – появляется одна или две полоски. Две полоски указывают на положительный результат и присутствие антигена.

Главное достоинство такого метода – получение ответа о наличие вируса всего за 15 минут.

Можно ли доверять экспресс-тестам?

При оценке тестов используют два параметра: специфичность и чувствительность. Специфичность — доля протестированных людей, у которых тест показал отрицательный результат, и они действительно не больны. Чувствительность — доля протестированных людей, у которых тест показал положительный результат, и они действительно больны.

Оба показателя экспресс-тестов — довольно высокие. А это значит, что с большей вероятностью вы получите точный результат. Но надо учитывать такой момент: это инструмент быстрого скрининга, по результатам которого можно принять решение относительно собственного здоровья.

Чем экспресс-тест на COVID-19 отличается от ПЦР?

По мнению ряда специалистов, несмотря на появление экспресс-тестов единственным способом обнаружить инфекцию быстро и с гарантией остается ПЦР-тестирование. В этом случае выявляют вирусную РНК. Ее наличие – знак того, что в организме человека присутствует вирус.

ПЦР-тест показывает инфицирование за пару дней до появления симптомов и спустя примерно неделю после их исчезновения. Кроме того, он может выявить носительство при полном отсутствии каких-либо симптомов.

Нужно помнить и то, что при оформлении QR-кода, дающего право на посещение различных учреждений, результаты экспресс-тестов учитываться не будут. Получить QR-код могут люди с отрицательным ПЦР-тестом. Сдавать тест можно только в специализированных лабораториях. Но срок действия такого кода — 3 календарных дня с момента получения результата теста.