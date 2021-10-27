Минздрав: вакцину против COVID-19 и гриппа можно вводить одновременно

Минздрав: вакцину против COVID-19 и гриппа можно вводить одновременно
Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса и против гриппа. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса и против гриппа, однако смешивать препараты в одном шприце запрещено.

Теперь в инструкции к вакцине против коронавирусной инфекции есть подтверждение, что препараты не принесут вреда, если прививаться одновременно и от гриппа, и от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Одновременное введение вакцины «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа одобрил Минздрав России, подтвердив это в инструкции.

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — утверждает Минздрав.

Также отмечается, что смешивать вакцины от гриппа и коронавируса в одном шприце нельзя. Кроме того, Минздрав разрешил одновременное применение вакцины «Спутник V» и вакцины против гриппа, но при условии введения препаратов в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эффективность вакцин от COVID-19 и гриппа при их совместном применении не снижается. Взаимодействие двух вакцин изучено в доклинических исследованиях.

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