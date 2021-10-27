Петербург решит проблему дефицита мест в школах и детсадах к концу 2024 году

Петербург решит проблему дефицита мест в школах и детсадах к концу 2024 году
В Северной столице намерены усиливать темпы строительства образовательных учреждений. Фото: pixabay.com

К концу 2024 года Петербург планирует решить проблему дефицита мест в школах и детских садах. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании Заксобрания в среду, 27 октября.

По его словам, темпы строительства образовательных объектов в Северной столице набрали небывалый ранее темп. При этом город не собирается останавливаться, в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 205 школ и детских садов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, петербургское образование в 2022-2024 годах получат 603,6 млрд рублей и сохранит лидерство среди всех отраслей по объему финансирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всех российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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