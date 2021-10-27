Российский бизнес просит сделать вакцинацию обязательной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса.

Представители бизнеса направили соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Об этом пишут «Известия». Торговля предложила перейти к фактически обязательной и всеобщей вакцинации COVID-19. Также бизнес считает, что стоит организовать бесплатную вакцинацию не только в государственных поликлиниках, но и в частных.

АКОРТ и АКИТ призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в этот период они могут получить до половины годовой выручки. В обращении говорится, что такие ограничения негативно повлияют не только на предприятия торговли, но и на всю экономику страны.

Ассоциации также выступили с предложение предоставлять вакцинированным скидку на услуги ЖКХ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательную вакцинацию от COVID ввели все регионы России.