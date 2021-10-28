Пособие во время беременности: как будущей маме получить свои деньги

В текущем году, с 1 июля, беременные женщины, вставшие на учет на сроке до 12 недель и имеющие сложное материальное положение, могут рассчитывать на ежемесячное пособие. Денежные средства будут выплачиваться до месяца родов включительно.

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ, размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Петербурге прожиточной минимум для трудоспособного населения составляет 13 073 рубля.

Кому положено пособие

Чтобы женщине начали выплачивать данное пособие, должно совпасть сразу несколько условий.

Во-первых, беременная должна встать на учет в больницу, находясь на сроке до 12 недель, а также посещать медучреждение на 10—14, 18—22, 30—32 неделе беременности.

Во-вторых, женщина должна постоянно проживать на территории Российской Федерации.

В-третьих, среднедушевой доход всех членов ее семьи не должен быть выше одного регионального прожиточного минимума на душу населения.

В-четвертых, имущество всех членов семьи не выходит за рамки установленного перечня. И, в-пятых, у всех совершеннолетних членов семьи есть подтверждённый доход или же основательная причина его отсутствия.

Кто и когда подает заявление

Заявление должна подать сама беременная либо на Госуслугах, либо придя в клиентскую службу ПФР. Также сделать это может законный представитель беременной, который должен лично явиться в клиентскую службу ПФР с нотариальной доверенностью на руках.

Стоит отметить, что в МФЦ заявления на эти пособия не принимаются.

Подавать документ на получение денег можно сразу после постановки на учёт по беременности. При этом срок не должен быть менее 6 недель.

Важно, что для регулярных выплат женщина должна посещать больницу, где состоит на учете, в 10—14, 18—22 и 30—32 неделе беременности. Если гражданка по какой-либо причине не явится в медучреждение, то выплата пособия приостановится.

Когда придут деньги

Пособие назначается с месяца постановки на учёт, однако не ранее 6 недель беременности. Впервые деньги придут после 12 недель беременности, в период с 1-го по 25-е число следующего месяца.

Пособие возможно получить только на счет в банке, который открыт на имя беременной женщины. Зачисление может произойти только на карту «Мир» или же на банковский счет, к которому не выпущена никакая карта. Получить деньги почтовым переводом нельзя.