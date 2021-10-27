Спикер петербургского ЗакСа призвал депутатов поддержать «бюджет прорыва»

Александр Бельский уверен, что город сможет увеличить собственные доходы до 1 триллиона рублей к 2024 году. Фото: сайт Муниципального совета Сестрорецка

Александр Бельский уверен, что город сможет увеличить собственные доходы до 1 триллиона рублей к 2024 году. Фото: сайт Муниципального совета Сестрорецка

На заседании петербургского ЗакСобрания в среду парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Подводя итоги обсуждения проекта закона, председатель ЗакСа Александр Бельский указал на важность обеспечения реализации социально значимых программ, на которые в следующем году приходится порядка 70% бюджетных расходов. В то же время в законопроекте наблюдается серьезный задел для динамического развития города. Порядка 20% расходной части — ассигнования капитального характера.

Он подчеркнул, что сейчас парламент и городское правительство будут стремиться к тому, чтобы Петербург совершил серьезный прорыв в развитии.

Спикер ЗакСа уверен, что город сможет увеличить собственные доходы до 1 триллиона рублей к 2024 году.

Также Бельский призвал депутатов поддержать законопроект о ю.джете и взять его за основу.

«Мы представляем интересы жителей нашего города. Мы – петербуржцы. Да, у нас разные политические взгляды. Да, мы по-разному видим политическую жизнь города. Но задачи и цели у нас одни. И мы должны понимать, что такое для наших жителей этот бюджет – бюджет прорыва», — заключил глава парламента. Законопроектом предлагается утвердить на 2022 год доходы на уровне 874,3 миллиарда рублей, расходы — 918,1 миллиарда рублей, дефицит бюджета — 43,8 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга согласовал назначение Анатолия Повелия на пост вице-губернатора по ЖКХ.