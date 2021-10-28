Бесят! Самые раздражающие качества в знаках зодиака

На наши качества влияет то, под какой звездой мы рождены,уверяют астрологи. Фото: pixabay

На наши качества влияет то, под какой звездой мы рождены,уверяют астрологи. Фото: pixabay

Наши отрицательные качества сильно зависят от даты рождения, уверяют астрологи. Мы все не идеальны. Но кое-кто из зодиакального круга про себя уверен в обратном, чем очень раздражает окружающих.

Овен

Когда Овен произносит фразу «а я же говорил», он, наверное, становится немножечко счастливее. А иначе зачем он так часто это повторяет. И больше всего раздражает, что он действительно «говорил» и «предупреждал».

Телец

Переупрямить его или переубедить – дело сложное и малоперспективное. Даже если сначала это вызывает спортивный интерес, то постепенно становится все более утомляющим занятием. Один плюс – с тем же упрямством они идут к цели.

Близнецы

Что у него на уме – понять почти невозможно. И даже когда он максимально открыт, всегда держит фигу в кармане. Или пятый туз в рукаве. Столкновение с обманом – всегда болезненная штука. Разве кто-то может к этому относиться спокойно?

Рак

Чуть что – слезы, тоска и мелодрама. Не жизнь, а мексиканский сериал. Хорошо, если рядом есть тот, кто окажет поддержку, все решит и все исправит. Но даже супергероям хотелось бы получить ответную реакцию. К чести Раков отметим, что в плане сочувствия и сопереживания Ракам нет равных.

Лев

Признание любой ценой. Лев не может спокойно оставаться в тени, даже на пять минут. Это действительно может бесить окружающих. Однако этот прискорбный недостаток компенсируется фантастическим обаянием, под которое сложно не попасть. Но на первом месте у Львов всегда будут они сами.

Дева

Тут два варианта. Либо спокойно могут есть, в буквальном смысле, с газеты, либо спать не лягут, если книги не расставлены по алфавиту. Крайняя неразборчивость, как и излишняя, навязчивая педантичность может сильно поистрепать нервы тем, кто находится с ними рядом.

Весы

Они склонны к поверхностности и падки на блеск. Тем не менее они при желании могут вложить всю свою энергию в то, чтобы сделать всех вокруг счастливыми.

Скорпион

Скрытен. Недоверчив. Характер скверный. Не женат. Это не более чем шутка. Они очень привлекательны для противоположного пола своим рациональным, трезвым взглядом на мир. Но это становится их «тонким» местом, когда речь идет про долговременные отношения.

Стрелец

Тяга к новому, приключениям, жажда свободы и открытий. Это очень круто. Но не для близких Стрельца, которые живут как на пороховой бочке, не зная, откуда в очередной раз ждать сюрприза от неутомимого родственника.

Козерог

Их эффективности и практичности могут позавидовать иные Девы. Их быт в строгой линейной упорядоченности, все по своим местам – чашки, полотенца, родственники. В доме идеальная чистота. Да, в дезинфекционной камере тоже.

Водолей

Часто, когда дело доходит до общения с людьми, они становятся очень отстраненными, рассеянными, невнимательными. Это может вызывать отторжение. И вызывает, поверьте.

Рыбы

Рыбы меряют весь мир по себе, чем часто вводят его в изумление. В негативном смысле. В самом деле, приписывание скрытых мотивов, отрицательных черт или ожидание поступков, которых никогда не предполагалось, сильно раздражает.