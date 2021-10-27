Участники премии «Город действия» представили четыре проекта в номинации «Мой квартал»

Участники премии &#171;Город действия&#187; представили четыре проекта в номинации &#171;Мой квартал&#187;
Голосование завершается сегодня. Фото: Мойка78

В 2021 году интернет-издание Мойка78 в третий раз проводит премию «Город действия», в рамках которой неравнодушные петербуржцы представляют проекты, направленные на улучшение Северной столицы без привлечения административного ресурса и больших вложений. Участниками на этот раз стали 64 команды.

Сегодня, 27 октября, — последний день голосования. Уже завтра станут известны имена победителей. Генеральным спонсором проекта «Город действия» является Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнером премии выступает сервис доставки еды «Достаевский».

«Очень приятно видеть среди номинантов не просто неравнодушных людей, но и наших партнёров по общему делу. Например, с музеем «PRO мусор» в июне этого года на «Зелёном марафоне» Сбера мы представили экостатую «Бегущий по планете». Арт-инсталляция привлекает внимание к вопросам защиты окружающей среды.В целом, эта тема для нас крайне интересна. Причём часто инициатива поддержать её исходит не только от компании в целом, но и от самих сотрудников банка. Например, в сентябре активисты из нашей команды вместе с компаниями экосистемы Сбера, представителями бизнеса и культуры организовали 24-часовую благотворительную беговую эстафету, объявив сбор средств для поддержки программы сохранения балтийской кольчатой нерпы»,

– отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Проекты инициативных групп представлены на голосование в пяти номинациях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург», «Градозащитный Петербург», «Мой квартал», и «Социальная Ленобласть».

Участниками номинации «Мой квартал» в этом году являются четыре проекта:

  • Жители МО Литейный округ

Сообщество появилось в 2019 году, для совместного решения проблем округа. Участники обсуждают благоустройство, чистоту, уборку улиц и дворов, работу коммунальных служб, детские площадки, выгул собак и другие важные для местных жителей вопросы.

  • Сохраним Южно-Приморский парк

Инициативная группа жителей Красносельского района, выступающая за сохранение и развитие парка: они ратуют за спасение вымирающих видов птиц, участвуют в экологических акциях и многое другое.

  • Семенцы. Соседи

Активные жители района Петербурга — Семенцы. Сообщество развивает добрососедство, обменивается идеями по благоустройству, находит единомышленников и воплощает в жизнь различные инициативы.

  • Добрососедство Коломны

Неформальное содружество жителей, объединенных любовью к своему району. Жители вместе сажают цветы, собирают вторсырье и устраивают местные праздники.

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