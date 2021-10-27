Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» россиян

Израильские власти поддержали предложение Министерства по туризму, разрешив въезд в страну туристам, привитым российской вакциной «Спутник V».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в израильском правительстве.

В кабмине Израиля прошло совещание под руководством премьер-министра Нафтали Беннета. В ходе встречи власти одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну иностранных туристов, привитых «Спутником V». Въезд могут разрешить с 15 ноября.

Если такое решение будет принято, то с 15 ноября в Израиль будут пускать не просто привитых туристов, а только тех вакцинированных, которые привились вторым компонентом не позже чем за полгода до прибытия. Кроме того, по прилете в аэропорту нужно будет сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Филиппины отменили карантин для привитых туристов из 49 стран.