Филиппины отменили карантин для привитых туристов из 49 стран

Филиппины отменили карантин для привитых туристов из 49 стран
Первые пять дней нужно провести в платном обсерваторе, другие пять дней — в отеле. Фото: pixabay

На Филиппинах отменили карантин для привитых туристов из стран «зеленого списка», куда вошли 49 стран.

Теперь для въезда на курорт путешественникам нужно будет пройти ПЦР-тестирование. Так, для приезжающих из России ничего не поменялась — для вакцинированных «Спутником V» сохраняется обязательная изоляция на 10 дней. Первые пять дней нужно провести в платном обсерваторе, другие пять дней — в отеле, который нужно забронировать заранее, сообщает Travel Daily Media.

Россияне, не сделавшие вакцинацию или не поставившие вторую прививку, должны провести на карантине две недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, стали19 человек, при этом 13 числятся пропавшими без вести. Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений.

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