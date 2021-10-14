Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 19 человек

Жертвами тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, стали19 человек, при этом 13 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на данные властей.

Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений.

Сейчас тайфун покинул территорию Филиппин. По прогнозам синоптиков, есть угроза продолжения дождей. Были эвакуированы более 10 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 3 сентября, на Приморский край обрушился тайфун «Майсак», который принес с собой ураганный ветер. Из-за стихии травмы получили 55 человек.