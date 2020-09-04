При тайфуне «Майсак» в Приморье пострадали 55 человек

При тайфуне &#171;Майсак&#187; в Приморье пострадали 55 человек
В Приморье бушует тайфун "Майсак". Фото: pixabay

В четверг, 3 сентября, на Приморский край обрушился тайфун «Майсак», который принес с собой ураганный ветер. Из-за стихии травмы получили 55 человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, за этот день в больницы обратились 55 местных жителей, которые получили различные травмы во время урагана. В основном пострадавшие жаловались на ушибы конечностей и инородные тела, попавшие в глаза. Всем оказали необходимую медицинскую помощь. Семерым потребовалась операция.

Власти отмечают, что ураган повредил и медучреждения. Сильный ветер повалил деревья, которые упали на кровли семи зданий.

Сейчас стихия движется в сторону Китая, однако там она, по прогнозу синоптиков, начнет ослабляться. Тайфун «Майсак» принес в Приморский край сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого доходила до 43 километров в час. В регионе могут ввести режим ЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США из-за урагана скончались 16 человек.

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