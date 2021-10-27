ДТП в Московском районе «отправило» водителей в объезд по встречке

ДТП в Московском районе «отправило» водителей в объезд по встречке
Информации о пострадавших нет. Фото: скриншот паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Два легковых автомобиля стоят со знаками аварийной остановки на проспекте Гагарина. Об этом пишет паблик «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На проспекте Юрия Гагарина у дома №75 «притерлись» два автомобиля. И другие участники дорожного движения вынуждены совершать объезд только по встречной полосе, сообщил очевидец. Он также сопроводил запись фото с места происшествия. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, очевидцы разошли во мнения. Где именно произошло массовое ДТП. Автор поста считает, что оно произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД.

С ним не согласен другой свидетель, который уверен, что авария случилась на участке, ведущем не в сторону дамбы, а в сторону Левашовского шоссе, перед заездом на ЗСД.

дтп московский район проспект гагарина


 

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