Эксперт: «Северный поток — 2» поможет разрешить мировой энергокризис

Эксперт: &#171;Северный поток — 2&#187; поможет разрешить мировой энергокризис
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон заявил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока 2» может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, но одиночные проекты вряд ли смогут переломить ситуацию.

«В отдельности они (трубопроводы — ред.) создают дополнительный доступ к рынку. Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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Эксперт: «Северный поток — 2» поможет разрешить мировой энергокризис
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