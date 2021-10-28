Поймали вандала, оставившего надпись на храме иконы Божией Матери в центре Петербурга

Поймали вандала, оставившего надпись на храме иконы Божией Матери в центре Петербурга
Поймали вандала, оставившего надпись на храме иконы Божией Матери в центре Петербурга. Фото: htglobus.aquaviva.ru

В Центральном районе задержан мужчина, оставивший черным маркером надпись «Проснись» на фасаде храма иконы Божией Матери. В результате действий вандала Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной церкви был причинен ущерб в размере 51 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.Spb, УМВД России по центральному району задержал мужчину, который совершил противоправные действия по адресу Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 35 лит. «А».

В Центральном районе Петербурга на фасаде храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который является объектом культурного наследия, с 24 на 25 октября появилась жирная надпись «Проснись». Этот факт расценивается как «вандализм». Правонарушителя удалось задержать и полностью подтвердить его вину.

В среду, 27 октября, было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Васильевском острове реставраторам удалось избавиться от краски на «зубах» каменных львов после нападения вандалов.

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