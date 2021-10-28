Неуязвимые. Кто не верит в опасность COVID-19

Опрос, проведенный в 51 стране, показал, что люди, которые не верят, что заражение COVID-19 может серьезно угрожать их здоровью, менее склонны к вакцинации. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Невады, опубликованном в специализированном журнале PLOS ONE в октябре 2021 года.
Американские исследователи констатируют, что распространению COVID-19 в мире способствуют как индивидуальные, так и культурные факторы. Ученые выдвигают гипотезу, что одной из таких причин может быть кажущаяся неуязвимость людей к коронавирусной инфекции.
Они проанализировали ответы более 200 тысяч человек из 51 страны. Респондентам был задан вопрос о том, насколько серьезно было бы заразиться COVID-19, а также о готовности пройти вакцинацию и принять меры по сокращению распространения вируса в своем сообществе. В исследовании было учтено общее состояние здоровья участников, возраст, пол и уровень образования.
Что же показала статистика?
Так вот, респонденты, которые сообщали, что не боятся болезни и чувствуют себя неуязвимыми перед COVID-19, менее охотно вакцинировались. Также они утверждали, что мало верят в важность индивидуальных действий для снижения передачи инфекции.
Любопытно, что ответы сильно варьировались в зависимости от места проведения опроса.
Люди, проживающие в странах с большим упором на индивидуальные свободы и автономию, таких как США, Великобритания и Канада, были менее склонны к вакцинации или подобным «антиковидным» действиям, чем люди, живущие в культурах с большим упором на коллективные действия.
Иными словами, в борьбе с ковидом роль играют как личные мнения, так и культурная среда, в которой человек живет.
«Результаты нашего исследования показывают, что это угрожает вероятности вакцинации людей от COVID-19, и это особенно верно в индивидуалистических странах, например, в США, где люди, как правило, сосредоточены на собственном здоровье, а не на коллективном здоровье своего сообщества», — добавляют авторы исследования.