В Роспотребнадзоре дали рекомендации о поведении после вакцинации от COVID

Специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации по тому, как себя вести после вакцинации от COVID-19. Соблюдая их, пациенты смогут сохранить свое здоровье и здоровье близких.

Так, в первую очередь после прививки рекомендуется обратить внимание на свое самочувствие. Ряд граждан может столкнуться с гриппоподобными симптомами, которые не должны вызывать беспокойство, но бороться с таким самочувствием при помощи лекарств можно. Также в первые три для после вакцинации желательно исключить физические нагрузки, сауны и спиртное.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу, иммунитет полностью приспосабливается к вакцине в течении 35-42 дней. В этот период необходимо не игнорировать социальную дистанцию, соблюдать правила личной гигиены и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Если в промежутке между введением двух компонентов препарата против COVID-19 наступила беременность — переживать не стоит. Вакцинация не создает рисков и не представляет угрозы для здоровья женщин и их будущего потомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России впервые с начала пандемии выявили более 40 тыс. заражений за сутки (40 096). С начала пандемии в стране зафиксировали 8 392 697 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 159 случаях, за все время пандемии скончались 235 057 пациентов с коронавирусом.