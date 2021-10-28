В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID: более 40 тысяч заражений

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID: более 40 тысяч заражений
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. В стране впервые с начала пандемии выявили более 40 тыс. заражений за сутки (40 096).

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 392 697 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 159 случаях, за все время пандемии скончались 235 057 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 29 318 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наиболее часто COVID-19 в России болеют люди преклонного возраста.

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