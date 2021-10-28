Астролог рассказал, какими будут в старости представители разных знаков зодиака

Некоторые останутся верными себе, а кто-то изменится до неузнаваемости – и все это под влиянием звезд!

Астрологи верят, что от того, в каком месяце мы родились, зависит наш характер и выбор жизненного пути. Они также уверены, что, зная знак зодиака, можно предположить, каким будет человек в пожилом возрасте. Изменитесь ли вы в худшую сторону? А, может, в лучшую? Сейчас выясним.

Овен

Овны не спешат стареть, но когда откладывать уже невозможно, все равно продолжают жить на полную катушку. Это те самые люди, которые ходят на десятки кружков и успевают при этом нянчиться с внуками.

Телец

Чаще всего Тельцы в старости отдаляются от родных и демонстрируют скверный характер. Представители знака зодиака не станут лишний раз думать, как бы не задеть чьи-то чувства – с возрастом им становится все равно.

Близнецы

Многие Близнецы сталкиваются в старости с проблемами со здоровьем из-за насыщенной молодости. Некоторые, несмотря на это, все равно остаются активными.

Рак

Раки встречают старость с накопленными деньгами. Они стараются тратить время на по-настоящему важные дела: общение с семьей и внуками.

Лев

Львы становятся требовательными и постоянно просят о помощи. Для них важна забота и внимание окружающих. Если проявить к ним любовь, то можно запросто наладить отношения.

Девы

Девы вдруг начинают критиковать всех с поводом и без. Они настолько перфекционисты, что даже в старости требуют от всех быть идеальными.

Весы

Представители знака зодиака вдруг начинают придавать огромное значение своей внешности. Они ходят на различные процедуры и скупают дорогие кремы – все, чтобы вернуть молодость.

Скорпион

Скорпионы в старости крайне пессимистичные натуры. Они перестают скрывать негатив и демонстрируют свой характер во всей красе.

Стрелец

Стрельцы – это те самые старики, которые используют молодежные словечки и остаются в курсе всех последних событий. Они никогда не стареют душой и это – главное.

Козерог

Козероги в старости наконец начинают жить для себя. Они занимаются тем, на что раньше не хватало сил и времени, подавая окружающим отличный пример.

Водолей

Представители знака зодиака, как и Козероги, стараются не тратить время впустую. У них есть много планов, которые они готовы реализовывать в старости.

Рыбы

Рыбы, напротив, предпочитают замедлиться. Им больше по душе спокойные семейные посиделки, чем деловые встречи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астрологи перечислили знаки зодиака с крепким здоровьем.