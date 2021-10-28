Пропавших детей из Отрадного после ночи поисков нашли живыми в парадной

Пропавших детей из Отрадного после ночи поисков нашли живыми в парадной
Дети провели ночь в парадной. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Двое детей из Приозерского района Ленобласти, пропавшие накануне вечером, найдены живыми.

Брат и сестра 10 и 14 лет ушли из дома в Отрадном вечером 27 октября. Спустя время оба перестали отвечать на звонки, а в назначенное время не вернулись домой.

Как сообщила «Фонтанка», родители обратились в полицию. В ходе поисков выяснилось, что несовершеннолетних запомнил водитель автобуса Приозерск — Мурино. Они рассказали мужчине, что едут к метро, где их встретят родители. В результате детей обнаружили в парадной одной из новостроек на Кушелевской дороге.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. О том, что сподвигло их выбрать такое место для ночевки, пока не рассказали.

Школьники являются членами полной многодетной семьи. Они из Петербурга, живут в Отрадном, учатся в местной школе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга нашли брошенного двухмесячного малыша. Ребенок лежал в одном из домов на Замшиной улице.

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