В Петербурге за сутки привились от ковида более 20 тысяч человек

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса привились больше 20 тысяч человек.

По данным городской администрации, первую дозу вакцины получили 12 852 петербуржца, что почти на две тысячи больше, чем днем ранее (10 226).

Полностью цикл вакцинации прошли 8727 человека за сутки. Всего первую дозу вакцины получили 1,69 млн, вакцинировались полностью — 1,87 млн человек.

Всего в городе развернуто 9488 коек для больных коронавирусной инфекцией, из которых свободно 32,88%.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 175 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нужно записываться заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.