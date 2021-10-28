Число госпитализаций петербуржцев с COVID вновь превысило отметку в 500

Госпитализация в Петербурге остается на высоком уровне — более 500 человек в сутки.

Об этом стало известно в четверг, 28 октября. На лечении в городских стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 870 человек, в том числе 716 в реанимации, 363 человека подключены к ИВЛ.

Как сообщили в оперативном штабе, свободный коечный фонд в настоящий момент составляет 32,88%. За вчерашний день госпитализировали 525 человек, на амбулаторном лечении пребывают 38 443 человека.

Напомним, в Северной столице за минувшие сутки выявили 3186 новых случаев заражения коронавирусом. Город занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса привились больше 20 тысяч человек.