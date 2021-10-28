Петербуржцы заметили крыс у ресторана быстрого питания

Петербуржцы заметили крыс у ресторана быстрого питания
Петербуржцы заметили крыс. Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Петербуржцы заметили крыс рядом с одним из ресторанов быстрого питания.

Кадрами крупных грызунов горожане поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». При этом адрес заведения они называть не стали.

Судя по кадрам, в сам ресторан крысы не проникли.

«А что? Считайте, контактный зоопарк», — прокомментировала запись подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поселок Янино во Всеволожском районе Ленобласти оккупировали лисы и огромные крысы. Проблема, как считают местные жители, — в мусоре, который, по их словам, вывозят слишком редко.

крысы новости СПб


 

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