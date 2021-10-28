Бомбардировщики ВВС США проводят учения по уничтожению кораблей ВМФ РФ

На прошлой неделе B-1B Lancer провели учения по отработке подобного массового ракетного удара по российскому флоту. Фото: Pixabay

На прошлой неделе B-1B Lancer провели учения по отработке подобного массового ракетного удара по российскому флоту. Фото: Pixabay

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer приступили к отработке новой задачи, направленной на уничтожение кораблей Черноморского и Балтийского флотов России.

Как сообщает Forbes, пара американских бомбардировщиков может выпустить по Балтийскому флоту почти 50 противокорабельных ракет большой дальности LRASM.

В публикации журнала говорится, что этого количества может быть достаточно для уничтожения всего флота за один раз. Таким способом США могут устранить главную угрозу своим кораблям и кораблям их союзников в регионе.

Таким же образом из воздушного пространства НАТО могут быть обстреляны российские корабли в Черном море.

На прошлой неделе B-1B Lancer провели учения по отработке подобного массового ракетного удара по российскому флоту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эсминец Chafee ВМС США вторгся в территориальные воды России в Японском море.