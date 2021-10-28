У развязки КАД с Мурино оптимизировали схему проезда

У развязки КАД с Мурино оптимизировали схему проезда
Дорожники поменяли дорожные знаки и дорожную разметку. Фото: "Ленавтодор"

Дорожники изменили схему движения около развязки кольцевой автодороги в западном Мурино.

Раньше водители могли поворачивать с Охтинской аллеи в Мурино с одной полосы, а теперь с двух. Как сообщили в пресс-службе «Ленавтодора», вместе с изменением схемы движения дорожники поменяли дорожные знаки и дорожную разметку.

Кроме того, светофор на перекрестке Охтинской аллеи у развязки с КАД сделали вызывным, а не автоматическим, как это было раньше. Ожидается, что изменения позволят ускорить движение на этом участке.

В «Ленавтодоре» отметили, что дорожники продолжают следить за транспортной ситуацией на развязке: планируются вносить точечные изменения, благодаря которым можно ускорить среднюю скорость движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выбрал подрядчика для проектирования обхода Мурино.

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У развязки КАД с Мурино оптимизировали схему проезда
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