У развязки КАД с Мурино оптимизировали схему проезда

Дорожники изменили схему движения около развязки кольцевой автодороги в западном Мурино.

Раньше водители могли поворачивать с Охтинской аллеи в Мурино с одной полосы, а теперь с двух. Как сообщили в пресс-службе «Ленавтодора», вместе с изменением схемы движения дорожники поменяли дорожные знаки и дорожную разметку.

Кроме того, светофор на перекрестке Охтинской аллеи у развязки с КАД сделали вызывным, а не автоматическим, как это было раньше. Ожидается, что изменения позволят ускорить движение на этом участке.

В «Ленавтодоре» отметили, что дорожники продолжают следить за транспортной ситуацией на развязке: планируются вносить точечные изменения, благодаря которым можно ускорить среднюю скорость движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выбрал подрядчика для проектирования обхода Мурино.