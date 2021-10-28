В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни

Магазины не будут закрывать при условии, что доля продовольственных товаров и/или товаров первой необходимости товаров в ассортименте составляет менее 30%. Фото: Gazeta.SPb

Магазины не будут закрывать при условии, что доля продовольственных товаров и/или товаров первой необходимости товаров в ассортименте составляет менее 30%. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские власти утвердили порядок, по которому будет решаться, какие магазины смогут работать в локдаун с 30 октября по 7 ноября, а какие нет.

Об этом сообщается на сайте Смольного. Порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов определил комитет по промышленной политике.

Согласно 121-му ковидному постановлению, в нерабочие дни смогут работать магазины, где продаются продовольственные товары и/или товары первой необходимости. Их не будут закрывать при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет менее 30%.

В постановлении говорится, что для вычисления этого показателя нужно сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости, разделить на общее количество товаров магазина и умножить на 100%. Категория товаров определяется в соответствии с перечнем Минпромторга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали о штрафах во время локдауна.