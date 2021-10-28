В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни

В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни
Магазины не будут закрывать при условии, что доля продовольственных товаров и/или товаров первой необходимости товаров в ассортименте составляет менее 30%. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские власти утвердили порядок, по которому будет решаться, какие магазины смогут работать в локдаун с 30 октября по 7 ноября, а какие нет.

Об этом сообщается на сайте Смольного. Порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов определил комитет по промышленной политике.

Согласно 121-му ковидному постановлению, в нерабочие дни смогут работать магазины, где продаются продовольственные товары и/или товары первой необходимости. Их не будут закрывать при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет менее 30%.

В постановлении говорится, что для вычисления этого показателя нужно сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости, разделить на общее количество товаров магазина и умножить на 100%. Категория товаров определяется в соответствии с перечнем Минпромторга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали о штрафах во время локдауна.

локдаун магазины нерабочие дни новости СПб


 

Новости партнеров
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни
Во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина «Спутник Лайт»
В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации
Анестезиолога-реаниматолога из больницы №26 осудили за смерть пациентки
«Новую Голландию» и «Петергоф» можно будет посетить без ...
На ЧМ по художественной гимнастике Дине Авериной не хватило 50 баллов до 4 золота
Волонтеры вновь будут помогать пожилым в Петербурге из-за COVID-19
Петербуржец избил и выкинул из окна своего соседа, думая, что он мертв. ...