В Петербурге в ДТП погиб самокатчик

В результате аварии в Невском районе Петербурга погиб самокатчик.

Сегодня, в четверг, 28 октября, около 12 часов у дома 4 по улице Дмитрия Устинова 49-летний водитель автомобиля «ДАФ CF» двигался по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Прибрежной. При повороте направо на улицу Дмитрия Устинова в зоне пешеходного перехода он наехал на переезжавшего на самокате проезжую часть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

B результате ДТП самокатчик от полученных телесных повреждений скончался на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью, с 27 на 28 октября, на Кольцевой автодороге в Петербурге у развязки с Красносельским шоссе произошло жуткое ДТП с участием более четырех машин. Жертвой инцидента стал один человек.