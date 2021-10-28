Погибшему в ДТП на КАД оторвало руку: фрагмент тела отбросило на 150 метров

Минувшей ночью, с 27 на 28 октября, на Кольцевой автодороге в Петербурге у развязки с Красносельским шоссе произошло жуткое ДТП с участием более четырех машин. Жертвой инцидента стал один человек.
Известно, что массовое столкновение автомобилей произошло на пустом участке, однако в это время шел сильный дождь — вероятно, осадки существенно осложняли дорожное движение. Точной информации об обстоятельствах аварии нет, но предварительная версия гласит, что сначала столкнулись только две машины, а затем в стоящие транспортные средства въехали еще три авто. Возможно, водители не справились с управлением ввиду опасных погодных условий.
В ДТП есть один погибший — это мужчина. Предполагается, что он находился на проезжей части после первого ДТП, и его сбила мчавшаяся мимо машина. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что в результате удара мужчине оторвало руку — кисть лежала на расстоянии 150 метров от тела. Свидетели аварии предполагают, что погибший был работником дорожной службы, поскольку на трупе заметили спецодежду.
Печальная статистика гласит, что в остановившийся на скоростной магистрали автомобиль врезаются уже через 5-8 минут. Увы, пешеходы, случайно оказавшиеся на проезжей части также не защищены от несчастных случаев. Например, несколько дней назад на КАД в районе Выборгского шоссе был сбит 26-летний житель Мурино, который, по предварительным данным, переходил трассу в неположенном месте.
Последнюю аварию, унесшую жизнь человека, активно комментируют в социальных сетях. Петербуржцы возмущаются невнимательностью водителей.
«Куда лететь торопиться в дождь, в плохую видимость, по мокрой дороге? Лучше приехать позже на 10 минут , чем не приехать вовсе, а еще и прихватить с собой невиновных. Не вижу — не еду. Самоуверенность сгубила больше, чем чума», — резко высказываются интернет-пользователи.