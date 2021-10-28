Москва возглавила рейтинг российских городов по индексу IQ

Москва третий раз подряд стала лидером рейтинга городов России по индексу цифровизации хозяйства «IQ городов». Она взяла 103 балла из 120 возможных.

На втором месте в прошлом году среди городов-миллионников — Воронеж и 63 балла. Недалеко от него в рейтинге ушла Казань и ее 61 балл. Два года назад в топ-3 был Екатеринбург. Минстрой зафиксировал положительную динамику у всех 16 городов миллионников. Об этом сообщает ТАСС.

Среди крупных городов с населением более 250 тыс. человек лидером стал Белгород и 76 баллов, серебро рейтинга у города Химки (75 баллов), а вот бронза у Тюмени (67 баллов).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World’s 100 Best Cities. Столица России опередила Токио, Сингапур, Дубай, Барселону и Лос-Анджелес. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.