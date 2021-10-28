Москва возглавила рейтинг российских городов по индексу IQ

Москва возглавила рейтинг российских городов по индексу IQ
Москва взяла 103 балла из 120 возможных. Фото: Baltphoto

Москва третий раз подряд стала лидером рейтинга городов России по индексу цифровизации хозяйства «IQ городов». Она взяла 103 балла из 120 возможных.

На втором месте в прошлом году среди городов-миллионников — Воронеж и 63 балла. Недалеко от него в рейтинге ушла Казань и ее 61 балл. Два года назад в топ-3 был Екатеринбург. Минстрой зафиксировал положительную динамику у всех 16 городов миллионников. Об этом сообщает ТАСС.

Среди крупных городов с населением более 250 тыс. человек лидером стал Белгород и 76 баллов, серебро рейтинга у города Химки (75 баллов), а вот бронза у Тюмени (67 баллов).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World’s 100 Best Cities. Столица России опередила Токио, Сингапур, Дубай, Барселону и Лос-Анджелес. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

города индекс IQ минстрой москва Россия


 

Новости партнеров
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Москва возглавила рейтинг российских городов по индексу IQ
Вирусолог Аграновский призвал контактировать с детьми только ...
Невролог Маневич назвала головную боль, нарушение речи и кривую улыбку ...
На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку
Беглов призвал туристов отказаться от посещения Петербурга в ноябрьские праздники
Россиянина Дунаева экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве
США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина с Байденом
Глава Петербурга анонсировал новые ограничения после локдауна