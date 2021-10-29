В Пулково в пятницу задержан один авиарейс

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в пятницу, 29 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты в Фергана. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс U6 8329. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:15, но время вылета сдвинули на 6:50. Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб.