Новая возлюбленная Харламова предстала в откровенном наряде

Новая возлюбленная Харламова предстала в откровенном наряде
Катерина Ковальчук опубликовала новый пост. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Катерина Ковальчук поделилась с поклонниками новым роликом, в котором позировала в крошечном топе и белых мини шортах. Публикация восхитила ее возлюбленного Гарика Харламова.

Этой осенью звезды перестали скрывать свой роман. Теперь артист не скупится на лайки и комментарии в ее Instagram-аккаунте. Одним из первых комик отреагировал на новое видео возлюбленной.

В кадре девушка танцует в откровенном наряде.

«Вай, мама, кто это?»- прокомментировал Харламов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гарик Харламов пришел вместе актрисой Катериной Ковальчук на презентацию сети своих ресторанов HOT DOG BULLDOG.

гарик харламов инстаграм ковальчук


 

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