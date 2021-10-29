В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.
Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. До 14:00 ситуация не изменится.
Так, красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте в районе Троицкого моста, на Пироговской набережной, Литейном проспекте, Садовой улице, Московском проспекте и набережной Обводного канала.
Заторы также образовались на Большом Сампсониевском проспекте, Кантемировской улице, проспекте Непокоренных и Гражданском проспекте, на Московском шоссе. КАД намертво «стоит» в районе Мурманского шоссе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.