В Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром

Пробки в Петербурге на утро 29 октября. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Пробки в Петербурге на утро 29 октября. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:50 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. До 14:00 ситуация не изменится.

Так, красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте в районе Троицкого моста, на Пироговской набережной, Литейном проспекте, Садовой улице, Московском проспекте и набережной Обводного канала.

Заторы также образовались на Большом Сампсониевском проспекте, Кантемировской улице, проспекте Непокоренных и Гражданском проспекте, на Московском шоссе. КАД намертво «стоит» в районе Мурманского шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.