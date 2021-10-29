Задержан молодой мужчина, похитивший у пенсионерки кошелек на Софьи Ковалевской

В Калининском районе Петербурга задержали злоумышленника, который похитил у пенсионерки кошелек с деньгами.

Преступный инцидент произошел вечером 23 октября у парадной дома №15 по улице Софьи Ковалевской. Неизвестный похитил у 82-летней женщины кошелек, в котором находилось 4 тыс. рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в ходе розыска 27 числа у дома 88 по проспекту Луначарского был задержан неработающий 20-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьники помогли пенсионерке донести пакеты и украли кошелек в Красном Селе.