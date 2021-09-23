Школьники помогли пенсионерке донести пакеты и украли кошелек в Красном Селе

В Красном Селе школьники помогли пожилой жительнице донести пакеты с продуктами. Дома женщина обнаружила пропажу кошелька.
В среду, 22 сентября, в отдел полиции обратилась 74-леняя женщина с заявлением о том, что возле парадной дома она встретила неизвестных подростков, один из которых помог ей поднять до квартиры тяжелы сумки с продуктами. После встречи с молодыми людьми она обнаружила, что из пакета пропал кошелек.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерка также отметила, что в портмоне на момент пропажи находились 10 тыс. рублей.
По словам заявительницы, на вид «помощнику» ростом 150 см было около 14 лет, одет в черную куртку. Возбуждено уголовное дело о краже.
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