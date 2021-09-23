Школьники помогли пенсионерке донести пакеты и украли кошелек в Красном Селе

Школьники помогли пенсионерке донести пакеты и украли кошелек в Красном Селе
Инцидент произошел у дома 6 на улице Лермонтова. Фото: скриншот Google Maps

В Красном Селе школьники помогли пожилой жительнице донести пакеты с продуктами. Дома женщина обнаружила пропажу кошелька.

В среду, 22 сентября, в отдел полиции обратилась 74-леняя женщина с заявлением о том, что возле парадной дома она встретила неизвестных подростков, один из которых помог ей поднять до квартиры тяжелы сумки с продуктами. После встречи с молодыми людьми она обнаружила, что из пакета пропал кошелек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерка также отметила, что в портмоне на момент пропажи находились 10 тыс. рублей.

По словам заявительницы, на вид «помощнику» ростом 150 см было около 14 лет, одет в черную куртку. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гость украл из плюшевого медведя три миллиона рублей.

красное село полиция школьники


 

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