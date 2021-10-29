В доме Забелиной заметили пробитую кирпичную кладку: снос или капремонт?

Дом Забелиной был построен около 1913 года, но не вошел в охранную зону - постройку не признали исторически ценной. Фото: скриншот ВКонтакте/ Улица Орбели и окрестности

Дом Забелиной был построен около 1913 года, но не вошел в охранную зону - постройку не признали исторически ценной. Фото: скриншот ВКонтакте/ Улица Орбели и окрестности

В четверг, 28 октября, участница группы «Улица Обрели и окрестности» во «ВКонтакте» рассказала, что в многострадальном доме Забелиной на 2-м Муринском проспекте заметили какие-то работы: со стороны двора начали пробивать кирпичную кладку. Однако кто этим занимается и с какой целью, выяснить не удалось.

«Со стороны двора начали пробивать кирпичную кладку. Ограждения никакого нет, кирпичи «выдавлены» во двор. Выгружали мусор в контейнер», — пишет пользовательница Ирина. При этом петербурженка подчеркивает, что объявлений или информационных щитов нигде нет.

Взволнованные комментаторы предполагают, что в здании могут находиться бездомные, а значит снова возрастает риск пожара. «Ну хоть как-то здание задействовано», — грустно шутят в ответ. В доме Забелиной планировали организовать квартиры для молодых семей, потом предлагали сделать детский центр, постройку даже выставляли на торги — ни одна из инициатив не получила продолжения.

Gazeta.SPb обратилась за комментарием в КГИОП, но ответа пока не получила. Судьба дома, признанного аварийным больше 10 лет назад, по-прежнему неизвестна.

Доходный дом вдовы коллежского советника Елизаветы Андреевны Забелиной на 2 Муринском проспекте, 31, был возведен примерно в 1913 году и считается редким образцом застройки этого периода для своего района. В 2010 году дом признали аварийным и расселили. Власти намеревались провести в здании капитальный ремонт, а потом сдавать по программе аренды доступного жилья.

Но вместо ремонта доходный дом ожидало запустение. Спустя восемь лет, в 2018 году, в здании прошел масштабный пожар — огонь охватил три верхних этажа. С тех пор его вид стал еще более печальным, а ремонтировать дом за счет бюджета передумали.

Объект выставили на торги. Постройка не считается памятником и, по мнению экспертов КГИОП, не обладает исторической ценностью. Таким образом, новый владелец мог обойтись с домом как угодно вплоть до полного уничтожения и возведения многоэтажной новостройки.

Петербуржцы просили не продавать здание и организовать в нем досуговый центр для детей — в кружках могли бы заниматься 5 тысяч юных горожан. Активисты также предлагали создать в доме доступную среду для слабослышащих детей и детей с инвалидностью, открыть постоянные помещения музыкальной школы №7 Выборгского района, много лет «кочующей» без собственного здания… Все инициативы, впрочем, остались без реакции.

В 2019 году дом Забелиной внезапно сняли с торгов. Оказалось, что постройку решили передать в ведение следственного управления Следственного комитета России по Петербургу. Здание обещали привести в порядок, но за эти годы ситуация не поменялась: доходный дом регулярно становится жертвой мародеров и ветшает в ожидании окончательного вердикта — снос или капитальный ремонт?