Пуговке 20 лет: как изменилась самая младшая из «Папиных дочек»

Пуговке 20 лет: как изменилась самая младшая из «Папиных дочек»
Катя Старшова отметила свое 20-летие. Фото: скриншот Instagram

Милая девочка давно выросла и больше не снимается в сериалах, а ведь когда-то ей пророчили головокружительную карьеру.

Те, кто хоть одним глазком смотрели ситком «Папины дочки», непременно вспомнят очаровательную Пуговку – самую младшую из сестер Васнецовых. Девочка была так мила и талантлива, что ей пророчили успешную карьеру, вот только о Кате Старшовой мало что слышно на данный момент. Как она попала в «Папины дочки»? И чем занимается сейчас? Давайте разбираться.

Детство и начало карьеры

Старшова и Олешко на съемках «Папиных дочек». Фото: скриншот Instagram

Катя Старшова родилась в семье профессиональных фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. На артистизм ребенка обратили внимание, когда она декламировала первые выученные стихотворения. Родителям порекомендовали развивать этот талант и попробовать пробиться на телевидение. Однажды выдался удобный случай: знакомая семьи позвала Катю на кастинг, так как она отлично подходила на роль Пуговки. Пятилетняя девочка, не имеющая никакого опыта, влюбила в себя съемочную группу и ее взяли сниматься.

Известно, что ребенок проводил много времени на площадке и относился к работе серьезно. Девочка сильно привязалась к плюшевому мишке Пуговке по имени Бублик, а также к своим сериальным сестрам.

Когда состоялась премьера «Папиных дочек», Старшова проснулась знаменитой. В те годы девочку называли самым известным ребенком страны. Девочка была довольно востребованной, так что ее звали и в другие проекты – например, в фильмы «Русалка» и «Черная молния». Катя также снималась в рекламных роликах, где продолжали эксплуатировать образ Пуговки.

Усталость от роли

Старшова со временем выросла из роли. Фото: скриншот «Папины дочки»

«Папины дочки» перестали снимать в 2012 году. Несмотря на то, что сериал закончился, для зрителей Катя так и осталась Пуговкой. В какой-то момент девочка стала заложницей образа, что не могло не раздражать повзрослевшую девушку.

«Ото всех я слышу про Пуговку, про сериал, но я уже совсем другая, я давно не снимаюсь, я давно не маленькая девочка, мне это неинтересно»,

— призналась Старшова в интервью для YouTube-шоу «Нежный редактор».

Устав от разговоров про Пуговку, Катя чуть не решилась на продолжение карьеры, но потом поняла, что это совсем не то, чего ей хочется. В ближайшем будущем Старшова не планирует сниматься в кино, хотя допускает, что однажды попробует себя в новой роли.

Чем Старшова занимается сейчас

Старшова поступила в медицинский и продолжает заниматься фигурным катанием. Фото: скриншот Instagram

Недавно Катей Старшовой исполнилось 20 лет. К этому моменту она успела закончить школу экстерном с золотой медалью и блестяще сдать ЕГЭ. Сейчас девушка учится В МГУ на специальности провизора. Также Старшова занимается фигурным катанием.

Недавно Катя призналась, что устроилась на работу в фитнес-клуб, где преподает маленьким детям растяжку и общую физическую подготовку. В скором времени Старшова надеется выучить английский и переехать в Великобританию.

«Я не знаю, получится у меня или нет, но прикладываю очень много усилий для этого»,

— делилась девушка в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Женя из «Папиных дочек» рассказала о том, что съемки в сериале — это были «пять лет рабства».

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