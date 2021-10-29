Петербуржцев насторожили огромные нефтяные пятна в акватории Невы

Петербуржцев насторожили огромные нефтяные пятна в акватории Невы
На воде заметили масляные пятна. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Жителей Петербурга напугали огромные нефтяные пятна в акватории Невы.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Фотографиями увиденного горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По их мнению, мог произойти разлив нефтепродуктов в районе Октябрьской набережной.

На кадрах видно, что вся вода в акватории Невы стала мутной и окрасилась в странный желтоватый цвет с пятнами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупный разлив нефепродукта обнаруживали на Дудергофском канале. Специалисты оперативно ликвидировали загрязнение.

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