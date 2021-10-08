На акватории Дудергофского канала ликвидировали разлив нефтепродуктов

На акватории Дудергофского канала ликвидировали разлив нефтепродуктов
Последствия разлива ликвидировали. Фото: сайт администрации Петербурга

В Петербурге обнаружили крупный разлив нефти на Дудергофском канале.

О загрязнении водоёма стало известно в четверг, 7 октября. В мобильную экологическую дежурную службу поступило сообщение о том, что в районе 2-го Петергофского моста появились пятна нефтепродуктов.

Как сообщили в Комитете по природопользованию, прибывшая на место установили 32 метра боновых заграждений для локализации загрязнения на водном объекте. Экологи обработали активной пеной акваторию канала от моста Партизана Германа до моста Ахмата Кадырова.

На следующий день водную поверхность обработали сорбентом и активной пеной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экологи ликвидировали два крупных нефтеразлива в Петербурге.

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