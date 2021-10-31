Особенный взгляд и тревожные сны: признаки приближающейся смерти

Особенный взгляд и тревожные сны: признаки приближающейся смерти
Приближающуюся смерть можно предвидеть. Фото: Pixabay

Если вовремя обратить внимание на перемены в себе или близких, можно изменить судьбу.

Астрологи верят, что человека, который вот-вот умрет, вполне можно выделить из толпы. Зная о главных признаках приближающейся смерти, можно спастись самому или помочь близкому. Кто знает, может удастся обмануть судьбу?

Во-первых, вид человек может буквально кричать о том, что он несчастен. Вполне возможно, что недавно он пережил утрату и сильно горюет. Если вы замечаете, что кто-то рядом с вами страдает, то не лишним будет протянуть руку помощи. Поддержите человека, постарайтесь разнообразить его досуг, общайтесь – в общем, делайте все, чтобы вернуть его к жизни.

Во-вторых, человеку накануне смерти могут сниться тревожные сны с участием покойников. Либо он видит мертвым себя, либо кого-то, кто давно умер.

В-третьих, от людей, которые находятся на грани жизни и смерти, довольно часто веет холодом. Их цвет кожи становится бледнее, а глаза безжизненными, пишет «Пятый канал».

В-четвертых, человек, неосознанно готовящийся к смерти, как будто становится покорнее. Он безропотно принимает все, что происходит вокруг, и больше не пытается бороться.

В-пятых, верном признаком приближающейся кончины могут стать необычные фотографии. Посмотрите снимки себя и своих близких – если на них человек выглядит размыто, то ему, скорее всего, грозят неприятности.

Чтобы спасти близкого человека, достаточно проявить к нему максимальную любовь, верит провидица Алена Никольская. Если вы не будете скупы на внимание и заботу, то сможете задержать такого человека на этом свете. Но есть и совсем безвыходные ситуации: в таких случаях стоит смириться с судьбой и быть благодарным за то время, что удалось провести вместе.

«Пользуйтесь сегодняшним моментом, пока близкий человек жив, поблагодарите его за все и скажите, как вы его любите. Многие вещи — в наших руках»,

— пояснила провидица.

Ранее в gazeta.spb.ru мы рассказывали о ритуалах на Хэллоуин, после которых вы не будете прежним.

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